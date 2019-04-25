المسماري يعد بـ "مفاجآت كبرى صاعقة" مساء اليوم

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أنه سيعلن "مفاجآت كبرى صاعقة اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي في تمام السادسة والنصف" بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "المتوسط" الليبية.

وجاء تأكيد المسماري، بعد تصريحات مماثلة لقائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام الحاسي، قال فيها إن "قوات الجيش تستعد للقيام بالمرحلة الثانية من الهجوم على مواقع قوات السراج والميلشيات الموالية لها، وأن المسألة مسألة وقت فقط وخلال اليومين المقبلين ثمة تطورات ستحدث".