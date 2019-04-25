كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشر 4 آلاف جندي في سريلانكا بصلاحيات خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت سريلانكا، اليوم الخميس، ما يقرب من 4 آلاف جندي في كافة أنحاء البلاد، ومنحتهم صلاحيات خاصة لتنفيذ عمليات بحث واحتجاز دون أمر قضائي، بناءً على طلب من الرئيس مايثريبالا سيريسينا، بعد هجمات على كنائس وفنادق فخمة في البلاد يوم الأحد الماضي تسببت في مقتل 359 شخصا وإصابة 500 آخرين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "المئات من ضباط الجيش والجنود "منتشرون" في كافة أنحاء البلاد بعد نشر إخطار في الجريدة الرسمية بمنحهم صلاحيات التفتيش والاعتقال دون أمر قضائي".

وسيتولى 3984 جندي مهمة الحفاظ على أمن الكنائس، والمنشآت الدينية الأخرى، إضافةً إلى "أماكن حساسة" أخرى بالتنسيق مع الشرطة.

وقرر سيريسينا يوم الإثنين الماضي منح أفراد الجيش صلاحيات خاصة بهدف "الحفاظ على الأمن العام" في أعقاب الهجمات المتزامنة أثناء عيد الفصح يوم الأحد.

ومنذ ذلك الحين، عثرت السلطات على العديد من المتفجرات في مناطق مختلفة من المدينة، ويُفترض أنها مرتبطة بهذه الهجمات.

يذكر أن سريلانكا لم تشهد اعتداءات بهذا الحجم منذ الحرب الأهلية بين جماعة التاميل المتمردة والحكومة، بعد نزاع استمر 26 عاماً وانتهى في 2009، وأسفر وفق بيانات الأمم المتحدة عن مصرع 40 ألف شخص.