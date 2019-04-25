كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زاخاروفا: عدم تمديد واشنطن الاستثناءات النفطية جزء من استراتيجيتها ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تنظر إلى نية الولايات المتحدة عدم تمديد الاستثناءات النفطية للدول التي تشتري النفط الإيراني، كجزء من استراتيجيتها العالمية المناهضة لإيران.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نحن نعتبر أن هذا ليس جزءًا من العقوبات ضد إيران فقط، وإنما جزءًا من الاستراتيجية والسياسة العالمية للولايات المتحدة المناهضة لإيران.

Advertisements

وكما تعلمون، فإن هذا ينطبق على جميع الجوانب، سواء في الحياة السياسية الداخلية لإيران أو أنشطتها الدولية. الولايات المتحدة تحاول جاهدة عرقلة جميع خطوات قيادة هذه الدولة، من أجل تعقيد الأجندة السياسية الداخلية، وإعاقة حركة إيران على الساحة الدولية.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط.

جاء ذلك على لسان برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات في وزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو وإلا واجهت إجراء عقابيا، بحسب "رويترز".