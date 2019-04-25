كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البريطانية تحذر من تنفيذ اعتداءات جديدة في سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، من احتمالية تنفيذ اعتداءات جديدة في سريلانكا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

حذرت

ونشرت سريلانكا، اليوم الخميس، ما يقرب من 4 آلاف جندي في كافة أنحاء البلاد، ومنحتهم صلاحيات خاصة لتنفيذ عمليات بحث واحتجاز دون أمر قضائي، بناءً على طلب من الرئيس مايثريبالا سيريسينا، بعد هجمات على كنائس وفنادق فخمة في البلاد يوم الأحد الماضي تسببت في مقتل 359 شخصا وإصابة 500 آخرين.