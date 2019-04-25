الحكومة ترفض التعليق على مغادرة سفير أبو ظبي للرباط!

رفضت الحكومة المغربي، اليوم الخميس، التعليق على مغادرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة للرباط.

وفي ذات السياق، عبر مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم، عن عدم رغبة الحكومة في التعليق عن سفر سفير أبو ظبي والعلاقات التي باتت تربط المغرب بالإمارات، مكتفيا بالقول “لا تعليق على هذا الموضوع”.

وغادر سفير الإمارات المتحدة بالرباط، علي سالم الكعبي، فجأة، خلال الأسبوع الفائت، المغرب عائدا إلى بلاده.

وتشير المعطيات إلى أن السفير الإماراتي، الذي لم يمض على تعيينه عام، غادر البلاد بناء على «طلب سيادي مستعجل»، وسط احتمال أن يتم تعويضه.