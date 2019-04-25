في رمضان.. بوطازوت في ثوب “الشعيبية” وكريمة وساط تعود بعد سنوات من الغياب الفني

تعود الممثلة دنيا بوطازوت، في رمضان المقبل، إلى تجسيد شخصية سيدة بدوية، لكن هذه المرة بعيدا عن سلسلة “الكوبل”، إذ تؤدي الدور في عمل بعنوان “بنت باب الله”، سيعرض على القناة الأولى.

وظهرت بوطازوت، في صورة من كواليس العمل، بالزي البدوي رفقة الممثلة كريمة وساط، المعروفة في الوسط الفني بلقب “هيفاء”، والممثل حسن ميكيات.

وتعتبر مشاركة كريمة وساط في هذا العمل، عودة إلى شاشة التلفاز، بعد غياب طويل، جعلها تشكو من الاقصاء، والتهميش في فترة معينة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الممثل، حسن مكيات، الذي كان غائبا في الفترة الأخيرة.

وتشرف المخرجة، فاطمة بوبكدي، على إخراج العمل الرمضاني المذكور.

يذكر أن بوطازوت أنهت، أخيرا، تصوير أول عمل سينمائي في مسيرتها الفنية رفقة الفنان عزيز داداس.