الملك يعطي تعليماته للحكومة للتشديد في محاربة المضاربة والاحتكار في رمضان

كشفت الحكومة، اليوم الخميس، عن تدخل ملكي، من أجل تعزيز الاستعدادات الحكومية لشهر رمضان المقبل، وتشديد آليات حماية المستهلكين وضمان توريد السوق المغربية بالمواد الأساسية.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إنه بتعليمات ملكية، عُقد اجتماع على مستوى وزارة الداخلية، من أجل تشديد المراقبة اليومية والتنسيق، لمحاربة المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار، والممارسات غير الشريفة في السوق.

وأوضح المصدر ذاته، أن مجهودات حكومية تتم من أجل تأمين حاجيات السوق من كل المواد التي اعتاد المغاربة استهلاكها في شهر رمضان، كما ستعمل على تأمين الجانب الصحي والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المقدمة للمغاربة.

يشار إلى أنه على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان، تتوالى التطمينات الحكومية للمستهلكين المغاربة، إذ سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن أكد ضمان وفرة البيض خلال الشهر الفضيل، فيما خرج وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش للحديث عن عرض السمك خلال شهر رمضان.