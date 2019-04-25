نجم الأسود أمرابط جاهز لقمة نصف نهائي كأس السعودية أمام رفاق داكوستا

أشر الطاقم الطبي لنادي النصر السعودي رسمياً على مشاركة الدولي المغربي نور الدين أمرابط، للمشاركة بالمباراة المقبلة للمجموعة أمام إتحاد جدة، برسم نصف نهائي الكأس، والتي ستعرف أيضاَ حضور الثنائي المغربي كريم الأحمدي مروان داكوستا من صفوف الغريم.

الخبر السار لأنصار فريق النصر السعودي نقلته تقارير إعلامية محلية، اليوم الخميس، بعد أن غاب لاعب الأسود بالفترة الأخيرة عن المنافسات الكروية بداعي الإصابة.

وكان أمرابط أبرز الأسماء المغربية الغائبة عن مباراة الأرجنتين الودية الأخيرة دائماً بسبب الإصابة، وهو الشبح الذي لاحقه بالأسابيع الثلاث الأخيرة، قبل أن يتم عرض إصابته على مختصين بالبرتغال، وخضع لفترة علاج تحت إشراف الطاقم الطبي والمروضين.

جدير ذكره، أن الثنائي أمرابط، وعبد الرزاق حمد الله، يعدان ضمن الأسماء الأساسية بفريق النصر السعودي، منذ التحاقهما بالمجموعة خلال الميركاتو الصيفي الأخير.