انت الان تتابع تفاصيل خبر "خليك في حالك يا سيسي".. سودانيون يتظاهرون أمام سفارة مصر بالخرطوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 06:49 مساءً - تظاهر آلاف السودانيين، اليوم الخميس، أمام السفارة المصرية بالعاصمة الخرطوم؛ رفضاً لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشؤون السياسية الداخلية لبلادهم.

ورفع المتظاهرون لافتات "خليك في حالك يا سيسي.. لا للتدخل في شؤون السودان"، "السيسي ده (هذا) السودان، إنت حدودك بس (فقط) أسوان"، وهتافات غاضبة ضد الرئيس المصري؛ لتأكيده أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان لتطبيق "إصلاحات ديمقراطية".

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتظاهرة السودانيين الحاشدة أمام السفارة المصرية بالخرطوم.

وكان السيسي أكد خلال قمة أفريقية بشأن السودان في العاصمة القاهرة، في 23 أبريل، أن قادة أفارقة "توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان وإرساء نظام ديمقراطي شامل"، وشدد على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان.

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وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب أفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وممثلون عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وفي 15 أبريل الجاري، أمهل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان 15 يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته، عقب 4 أيام من عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.