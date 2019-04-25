شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليمن والصين توقعان مذكرة تفاهم في عدة مجالات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 مساءً, 25 أبريل 2019 م المناطق _ عدن وقع وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الميتمي اليوم، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية الصيني مي نينج، على مذكرة تفاهم لانضمام اليمن لطريق الحرير.

ويؤسس الانضمام، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، لعلاقة إستراتيجية جديدة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والعلمية والتقنية.

وسيحيي العلاقة التجارية التاريخية بين اليمن والصين كون اليمن كانت من أقدم الدول عبر التاريخ المنخرطة ضمن طريق الحرير.

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