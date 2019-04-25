الصليب الأحمر: المستشفيات في طرابلس تعاني نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية



بعد ثلاثة أسابيع من الاشتباكات المستمرة في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الوضع الإنساني يتدهور بشدة، حيث "تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال".

وأضافت اللجنة في بيان، أن المستشفيات تعاني نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات متكررة للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.

وتابعت اللجنة قائلة: "يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين بأداء مهامها بأمان".

وكتبت منظمة الصحة العالمية على "تويتر" أن 278 شخصا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأصيب 1332 شخصًا آخرون.