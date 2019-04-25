الان تتابع النيابة العامة في بلجيكا: اتهام 5 أشخاص بقتل طفل فلسطيني في أحد مراكز اللجوء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهمت النيابة العامة في بلجيكا، 4 أشخاص بقتل طفل فلسطيني في أحد مراكز اللجوء. وفتح القضاء البلجيكي اليوم، تحقيقا بتهمة القتل، إثر العثور على جثة طفل فلسطيني في التاسعة بمركز لطالبي اللجوء في منطقة أنفير شمال البلاد. وأوقفت السلطات خمسة أشخاص، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. من جانبه، قدم رئيس الوزراء البلجيكي التعازي متوعدا بمعاقبة المتورطين.

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