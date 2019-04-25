بالفيديو.. لص أسترالي يلجأ إلى "حيلة غبية"

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لص يلجأ إلى "حيلة غبية"
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وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "فوكس نيوز"، اللص وهو يضع كيسا قابلا لإعادة الاستخدام على رأسه، في محاولة لإخفاء ملامحه، لكنه سرعان ما كشف نفسه أمام كاميرا المراقبة في متجر محطة الوقود بمنطقة بريزبن، شرقي البلاد.
وقام اللص، بتهديد العاملة في المتجر عن طريق سكين، فيما كان يضع الكيس على رأس، وبعدما وضعت درج النقود أمامه وأدخل بعض علب السجائر إلى جيبه، نزع الكيس.
وحين نزع اللص، الكيس عن رأسه، بشكل نهائي، أخذ يعبئه بعلب السجائر، كما لو أنه يقوم بالتسوق، على نحو عادي، وظهرت ملامح وجهه بشكل كامل.
وبحسب ما ذكرت الشرطة، فإن عملية السرقة لم تؤد إلى وقوع أي إصابات وطلبت كل من يتوفر على معلومات أن يسارع إلى الإدلاء بها لدى السلطات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.