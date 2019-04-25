بالفيديو.. لص أسترالي يلجأ إلى "حيلة غبية"

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أسد يهاجم سائحا في جنوب أفريقيا أسد يهاجم سائحا في جنوب أفريقيا سكاي نيوز عربية

منظف زجاج يسرق امرأة تعاني من الخرف منظف زجاج يسرق امرأة تعاني من الخرف سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO لص يلجأ إلى "حيلة غبية" سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "فوكس نيوز"، اللص وهو يضع كيسا قابلا لإعادة الاستخدام على رأسه، في محاولة لإخفاء ملامحه، لكنه سرعان ما كشف نفسه أمام كاميرا المراقبة في متجر محطة الوقود بمنطقة بريزبن، شرقي البلاد.

وقام اللص، بتهديد العاملة في المتجر عن طريق سكين، فيما كان يضع الكيس على رأس، وبعدما وضعت درج النقود أمامه وأدخل بعض علب السجائر إلى جيبه، نزع الكيس.

وحين نزع اللص، الكيس عن رأسه، بشكل نهائي، أخذ يعبئه بعلب السجائر، كما لو أنه يقوم بالتسوق، على نحو عادي، وظهرت ملامح وجهه بشكل كامل.

وبحسب ما ذكرت الشرطة، فإن عملية السرقة لم تؤد إلى وقوع أي إصابات وطلبت كل من يتوفر على معلومات أن يسارع إلى الإدلاء بها لدى السلطات.