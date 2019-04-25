شكرا لقرائتكم خبر عن قاض منشق عن الإخوان يعترف:نتيجة الاستفتاء دحضت كافة دعاوى أشباح الظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، حجم الضربات التى تلقتها جماعة الإخوان بعد نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة كان بمثابة استفتاء جديد على كافة الاستحقاقات ( الدستورية و البرلمانية و الرئاسية) التى حققها الشعب المصرى من خلال ثورة يونيه 2013 المجيدة .

وقال عماد أبو هاشم ، فى بيان له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن قرابة الثلاثين مليون مواطن الذين خرجوا فى يونيو 2013 للإطاحة بقطيع الإخوان بعد أن استطاع فى غفلة من الشعب أن يقفز من عالم الأشباح و الظلام إلى سدة الحكم فى البلاد - قد خرجوا مجددا فى مشهد غير مسبوق ليعلنوا للعالم بأسره تمسكهم بكافة مكتسبات ثورة يونيه المجيدة بما فيها جميع الاستحقاقات السابقة ؛ و من ثم فإنهم - بذلك - يؤكدون ثقتهم فى مؤسسات دولتهم و يجددون البيعة لرئيسهم و زعيم ثورتهم .

وأوضح القاضى المنشق عن الإخوان، أن النتيجة المبهرة غير المسبوقة التى خرجت بها مصر فى هذا الاستفتاء التاريخى المشهود ، تدحض كافة دعاوى أشباح الظلام و قوى الشر التى دأبت على التصيد فى الماء العكر و التشكيك - جزافا - فى نتائج الاستحقاقات السابقة ؛ إذ إنه - وفقا لنظرية البطلان - التى تكاد أن تكون محل اتفاق كافة الأنظمة القانونية فإن الشعب - و هو صاحب الحق الأصيل- يمكنه أن يصحح أى بطلان يدعيه - إفكا - أولئك الخونة الأشرار و من يقف وراءهم .

وتابع عماد أبو هاشم: لقد أخرس شعبنا العظيم - من اليوم و إلى الأبد - كل الأصوات المغرضة التى حاولت التشكيك فى التفاف جموع المصريين حول قيادتها السياسية و ثقتها فيها ، و قطع ألسنة هؤلاء - جميعا - عن تكرار أية محاولة للخوض ثانية فيما لن يجنوا من ورائه سوى الخيبة و السخرية و العار .

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