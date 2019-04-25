رئيس بلدية زوق مكايل: جعلنا بلديتانا بلدية الكتروينة عصرية بامتياز

لفت رئيس بلدية ​زوق مكايل​ ​إيلي بعينو​ إلى أنه "لاننا نريد أن تكون إدارتنا عصرية ترصد المستقبل و لكي لا تبقى أجزاءنا الداخلية غريبة عن زمنها التي تتحكم التكنولوجيا فيها، أردنا أن نكون أولين سباقين بل أولين بين الأوائل في ​لبنان​ و​العالم العربي​ في جعل بلديتانا بلدية الكتروينة عصرية بامتياز ذات منصة متشعبة الخدمات من شأنها تسهيل التعاطي بين المواطنين و​البلدية​ واختصار الوقت وتأمين الحماية والأمان لجميع المعاملات من الضياع والنسيان".

وفي مؤتمر صحفي له خلال إطلاق مشروع المكننة البلدية في بلدية زوق مكايل، أشار بعينو إلى ان "مشروع البلدية الالكتروني كلف جهدا كبير ووقت سنتين من التحضير من خلال إنشاء البنى التحتية لشبكة المعلوماتية والانتقال من مفهوم على الدفاتر إلى آخر حديث وعصري ودقيق ومعقد أحيانا لم يكن سهلا"، مؤكداً أن "بلدية زوق مكايل همزة وصل بين المكننة والشفافية والخبرة والتطور".