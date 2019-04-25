قوى الامن عممت صورة فتاة خرجت من منزل زوجها في مقنة ولم تعد

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "بتاريخ 24/4/2019، ادعى لدى مخفر يونين في وحدة الدرك الإقليمي، علي حيدر المقداد من مواليد عام 1996، لبناني، بأن زوجته علياء عباس العس من مواليد عام 1996، لبنانية غادرت منزله الكائن في بلدة مقنة، متوجهةً إلى منزل والدها الكائن في بلدة اللبوة، على متن سيارة فان لنقل الركّاب، لكنها لم تصل إلى المكان المنشود، ولم تعد إلى منزلها الزوجي لغاية تاريخه".
وفي بيان لها، عممت المديرية صورتها، بناءًعلى إشارة القضاء المختص وطلبت من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر يونينفي وحدة الدرك الإقليمي على أحد الرقمين: 305011/08 أو 305128/08للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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