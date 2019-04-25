قوى الامن عممت صورة فتاة خرجت من منزل زوجها في مقنة ولم تعد

أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "بتاريخ 24/4/2019، ادعى لدى مخفر يونين في وحدة الدرك الإقليمي، ​علي حيدر​ المقداد من مواليد عام 1996، لبناني، بأن زوجته علياء عباس العس من مواليد عام 1996، لبنانية غادرت منزله الكائن في بلدة مقنة، متوجهةً إلى منزل والدها الكائن في ​بلدة اللبوة​، على متن ​سيارة​ فان لنقل الركّاب، لكنها لم تصل إلى المكان المنشود، ولم تعد إلى منزلها الزوجي لغاية تاريخه".

وفي بيان لها، عممت المديرية صورتها، بناءًعلى إشارة ​القضاء​ المختص وطلبت من المواطنين الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر يونينفي وحدة الدرك الإقليمي على أحد الرقمين: 305011/08 أو 305128/08للإدلاء بما لديهم من معلومات.