"قسد" يطلاق النار على متظاهرين ينددون بممارساته في ريف دير الزور ويقتل 3 منهم

قتل ثلاثة سوريين برصاص "​قوات سوريا الديمقراطية​"، خلال قمع مظاهرة في قرية ​الضمان​ خرجت "تنديدا بممارسات القوات، في ريف ​دير الزور​ الشمالي"، وفقا لوكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية قولها إن "عناصر من ميليشيا قسد فتحوا النار على مظاهرة حاشدة خرجت في قرية الضمان بريف دير الزور الشمالي للتنديد بممارسات هذه الميليشيا والمطالبة بطردها من قراهم ومناطقهم ما أدى إلى مقتل 3 متظاهرين سوريين".

وأشارت المصادر إلى أن رقعة الاحتجاجات المنددة بممارسات قوات "قسد" المدعومة من ​الولايات المتحدة​، والمطالبة بطردها من المنطقة ، امتدت اليوم لتشمل مدينة البصيرة وقرية العزبة بالريف الشمالي الشرقي جراء حالة الفوضى والخطف والقتل واحتكار ​النفط​ من قبل هذه القوات والشركات التي تتعامل معها. وذكرت المصادر أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسية في المنطقة وسط ​إضراب​ عام في مدينة البصيرة وقرية العزبة وقاموا بإغلاق المحال التجارية مجددين مطالبهم بطرد "قسد" من مناطقهم.

وقد شهدت قرى محيميدة والحصان وسفيرة تحتاني وسفيرة فوقاني والوسيعة والمويلح والحصين وغريبة في ريف دير الزور الشمالي الغربي أمس خروج مظاهرات واسعة احتجاجا على "ممارسات "قسد" وفقدان حالة الأمان و​الفساد​ في مناطق انتشارها.