وزير خارجية قطر: نحث على وقف تصرفات إسرائيل الآثمة بالأقصى

حث وزير ​خارجية قطر​ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ​المجتمع الدولي​ على "وضع حد للتصرفات الآثمة و غير القانونية التي يقوم بها ​الاحتلال الاسرائيلي​ تجاه ​المسجد الأقصى​"، مشيراً إلى أن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها".

واعتبر أنه "من الغريب أننا ما زلنا نسمع أصواتاً هنا وهناك تُصِـرُّ على الاعتقاد أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من دون أن ينال الفلسطينيون حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة".