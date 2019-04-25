زعيم المعارضة السوداني يحذر من انقلاب مضاد على المجلس العسكري

أعلن زعيم المعارضة السوداني ​الصادق المهدي​ أنه يحذّر من "انقلاب مضاد في بلاده إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلطة".

ورجّح المهدي أن "يسلم ​المجلس العسكري​ السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي"، نافيًا "خبر توليه رئاسة الفترة الانتقالية الذي تناقلته ​وسائل التواصل الاجتماعي​".

يذكر أن المجلس العسكري يتعرض لضغوط من المحتجين لتسليم السلطة على الفور لحكومة مدنية، بينما يقول المجلس إنه يريد إدارة البلاد خلال فترة انتقالية تصل إلى عامين لكنه على استعداد للعمل مع حكومة مدنية تتألف من تكنوقراط.