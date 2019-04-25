بعد ليلة ساخنة عرفت تدخلا أمنيا بالقوة لفض اعتصام الأساتذة أمام البرلمان، خرجت الحكومة، لتبرير التدخل الأمني.
وفي ذات السياق، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوته اليوم الخميس، إن الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، وعمل كل المتدخلين في تنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون.
وأكد الخلفي أنه “لم يقع أي تدخل في المسيرات والمظاهرات، لكن عندما تقرر أن يتحول الأمر لاعتصام وجهت السلطة نداء للتفرق بمكبر الصوت”.
ووسط الحديث عن إصابات تجاوزت الستين، رمى الخلفي بالكرة في ملعب أمينة بوعياش، معتبرا أن أي إشكال يقع من الناحية الحقوقية يمكن التوجه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيره من المؤسسات.
يشار إلى أن قوات الأمن، استخدمت في الليلة الماضية خراطيم المياه والمطاردات لتفريق الأساتذة، وفض اعتصامهم الذي كان من المقرر أن يستمر الليلة كاملة أمام البرلمان.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليقا على التدخل الأمني لفض اعتصام الأساتذة..الحكومة: أي تجاوز يمكن تبليغ مجلس حقوق الإنسان به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.