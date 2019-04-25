حضرت قضية الأساتذة المتعاقدين، بقوة، على طاولة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، وذلك بعد مواصلتهم التصعيد ومقاطعة الفصول الدراسية.
وفي ذات السياق، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته اليوم الخميس، إن موضوع “المتعاقدين” كان محط نقاش في مجلس الحكومة، بعد الاستماع لإفادة وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وأوضح الخلفي، أن الحكومة معبأة لتأمين الزمن المدرسي وضمان حق التلاميذ خاصة في العالم القروي، ليتم استكمال حصصهم الدراسية المقررة، مضيفا أنه “لهذا فإن الوزارة ستعمل في بداية الأسبوع المقبل لتأمين الحاجيات في الأقسام المعنية، وهناك استنفار كبير لتأمين الزمن المدرسي”.
وأضاف الخلفي أن وزارة التعليم اشتغلت في إطار ما خلص إليه الحوار السابق مع الأساتذة، من خلال صرف الأجور وتأجيل الامتحان في مقابل استئناف التدريس من طرف عموم الأساتذة، غير أنه لم تقع العودة الكاملة للأساتذة للتدريس، رغم تعهد الحكومة بضمان الاستقرار الوظيفي.
واعتبر الخلفي أن الحكومة لم تتخذ القرار لإعطاء الفرصة لآخر لحظة والبلاغ علق الحوار إلى غاية الالتزام بالعودة للأقسام.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط استمرار إضراب “المتعاقدين”.. الحكومة تقرر سد الخصاص مع بداية الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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