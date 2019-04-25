قبل ساعات من الاجتماع.. cdt: فوجئنا بعدم تضمن مشروع الاتفاق الاجتماعي لمطالبنا

قبل ساعات قليلة من الاجتماع المرتقب، الذي سيعقد، مساء اليوم الخميس، بين النقابات الأكثر تمثيلية، والحكومة، إضافة إلى أرباب العمل، توصلت النقابات بمشروع الاتفاق الاجتماعي، يتضمن المحاور، والنقط، التي من ينتظر أن يتم التوقيع عليها، مساء اليوم.

وقال خالد العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الكونفدرالية اطلعت على مشروع الاتفاق الاجتماعي، الذي توصلت به من لدن الحكومة، صباح اليوم، إلا أنها فوجئت بعدم تضمنه بعض المحاور، التي ركزت عليها في اجتماعات سابقة، والتي تخص أساسا تحسين الدخل، والتقاعد، وغيرها من النقط المهمة.

ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن الكونفدرالية راسلت، زوال اليوم، الحكومة من أجل تضمن مطالب النقابة ذاتها، في التقرير، الذي من المرتقب توقيعه في اجتماع، مساء اليوم.

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وزاد العلمي “بالنسبة إلينا إذا تم الاتفاق، قبل فاتح ماي المقبل، يجب على موظفي القطاع الخاص الاستفادة من هذا الاتفاق، ابتداء من بداية الشهر المقبل، وليس بعد شهور كما تنص على ذلك الحكومة”.

وأشار النقابي نفسه إلى أن الكونفدرالية تأمل في أن تتوصل إلى اتفاق، مساء اليوم، لرد الاعتبار إلى الحوار الاجتماعي، وإعادة الثقة للتعاقدات الاجتماعية الموقعة.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا، أمس الأربعاء، زعماء النقابات، الأكثر تمثيلية إلى حضور اجتماع عاجل في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، في مقر رئاسة الحكومة، عشية اليوم، في الساعة السادسة مساء، بعد اجتماعات سابقة عقدها وزير الداخلية مع النقابات.