حاتم عمور: أنا ومالوما نفس الشيء لكنكم تحبونه هو!

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مازح الفنان المغربي، حاتم عمور، جمهوره، عبر صورة نشرها، أمس الأربعاء، مشبها نفسه فيها بالنجم العالمي “مالوما.”
وشارك حاتم عمور صورته على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وكتب في تعليقه عليها: “نفس الشيء لكنكم تحبون “مالوما”.”
واختلف تعامل متتبعي عمور على “أنستغرام” مع تعليقه على صورته، إذ قال بعض منهم إن الفنان المغربي أفضل من “مالوما” بالنسبة إليهم، بينما سخر آخرون من هذه المقارنة.
يذكر أن النجم العالمي “مالوما” يحظى بشعبية كبيرة في المغرب، وسيلتقي عشاقه المغاربة في مهرجان “موازين” في دورته المقبلة، علما أنه زار مدينة مراكش، أخيرا، لتصوير كليب مشترك مع “ميتر جيمس”.
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