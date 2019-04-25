إدارة الرجاء تطالب الجامعة بإلغاء طرد نناح وتصف تدخل باعدي بـ”الاعتداء غير الرياضي والخطير”

تقدم نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رسميا بطلب لكل من رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، ورئيس اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعتين للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل إلغاء عقوبة الطرد والبطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم الداكي الرداد في وجه أويوب نناح.

وأكد النادي الأخضر في مراسلة للجامعة، توصل “اليوم24′ بنسخة منها، وموقعة من الكاتب العام للنادي، أنيس محفوظ، بأن ” نناح تعرض بالفعل لتصرف غير رياضي من طرف لاعب حسنية أكادير باعدي، والذي أقل ما ما يمكن وصفه بأنه اعتذاء في حق اللاعب نناح، والذي كان سوف يفضي لولا الأقدار الإلهية إلى إصابة خطيرة، أو عاهة مستديمة للاعبنا أيوب نناح”.

وجاء في الرسالة ذاتها، أنه ” عوض معاقبة اللاعب مقترف الاعتذاء، وهو اللاعب باعدي، بعقوبة طرد، اكتفى السيد الحكم بإشهار الورقة الصفراء في حق اللاعب المذكور، وعمد إلى إشهاء الورقة الحمراء في وجه أيوب نناح، الذي كان ضحية حركة غير رياضية وخطيرة، وهو القرار الذي استغرب له كل من تابع فصول هذه المقابلة”.

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وبناء على ذكره النادي، فإن الرجاء يطالب بإلغاء عقوبة الطرد، وما يترتب عن ذلك أيضا من عقوبات قانونية، والمتمثلة في إيقاف اللاعب لمباراتين متتاليتين.

وكان الرداد، قد طرد ايوب نناح من مباراة أمس أمام حسنة أكادير، بسبب “تفوهه بكلام نابي” حسب مصدر مقرب من مديرية التحكيمي لـ”اليوم24″، بعد احتكاك مع مدافع الفريق، عبد الكريم باعدي، وهو الأمر الذي قد يدفع الجامعة إلى عدم الاستجابة لطلب النادي.