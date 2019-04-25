وفاة غامضة لتلميذة في العرائش..عثر عليها فاقدة الوعي وكدمات في عنقها

اهتزت تجزئة منار 2 في العرائش، مساء أمس الأربعاء، على وقع خبر وفاة قاصر في ظروف غامضة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن القاصر تم حملها إلى المستشفى الإقليمي في العرائش، وهي مغمى عليها عبر سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهالكة ظهرت عليها كدمات زرقاء حول عنقها، ما يفيد أنها على الأرجح حاولت الانتحار.

ودخلت الشرطة القضائية على الخط، بعدما ناشدت أسرة التلميذة السلطات بكشف ملابسات، وظروف وفاة القاصر، التي لم يكن عمرها يتجاوز 14 سنة.