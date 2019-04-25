اهتزت تجزئة منار 2 في العرائش، مساء أمس الأربعاء، على وقع خبر وفاة قاصر في ظروف غامضة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن القاصر تم حملها إلى المستشفى الإقليمي في العرائش، وهي مغمى عليها عبر سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهالكة ظهرت عليها كدمات زرقاء حول عنقها، ما يفيد أنها على الأرجح حاولت الانتحار.
ودخلت الشرطة القضائية على الخط، بعدما ناشدت أسرة التلميذة السلطات بكشف ملابسات، وظروف وفاة القاصر، التي لم يكن عمرها يتجاوز 14 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة غامضة لتلميذة في العرائش..عثر عليها فاقدة الوعي وكدمات في عنقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.