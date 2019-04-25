“إيحاءات جنسية” في مباراة الزمالك وبيراميدز تجر المعلق الشهير مدحت شلبي للتحقيق

أثار المعلق المصري المخضرم والشهير، مدحت شلبي، جدلا واسعا، بعد تعليقه على المباراة التي جمعت بين الزمالك وبرياميدز، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد أن وظف مجموعة من العبارات التي اتهم من خلالها بأنها تحمل دلالات إيباحية.

ووظف شلبي، خلال تسجيل فريق “تركي آل الشيخ” هدف الانتصار على الزمالك كلمات “زفاف” و”عريس” و”شباك لم تعد عذراء” وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل، ومن الانتقادات أيضا، خاصة من جماهير الزمالك.

انتقدات الجماهير الزملكاوية، دفعت المجلس الأعلى للإعلام في مصر، إلى فتح تحقيق فيما قاله مدحت شلبي، إذ أكد عمر فهمي رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، فتح تحقيق مع المعلق الشهير.

وقال فهمي في تصريحات لصحيفة ” المصري اليوم”: ” تابعنا وشاهدنا ما قاله مدحت شلبي وسنتحرك على الفور، على أن نرفع توصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ قرار بشأنها”.