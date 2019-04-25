"تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة شمالي البلاد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، اليوم الخميس، تفشي سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة شمالي البلاد.

وقالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، إن هناك بؤرة تفش لسلالة (إتش 5 إن 8) شديدة العدوى‭‭‭‭ ‬‬‬‬من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للديوك الروميّة شمالي البلاد.

وأفاد التقرير نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة الإسرائيلية، بأن 350 من الديوك الروميّة أصيبت بالعدوى من بين 13500 ديك بالمزرعة الواقعة في "معاليه جلبوع"، التي تقع غرب بيسان وشرق جنين.

وأضاف تقرير المنظمة العالمية أن 200 ديك نفقت بسبب الفيروس بينما أُعدم باقي الديوك.