تونس: إيقاف بث قناة "نسمة" المعارِضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت قناة "نسمة" التونسية الخاصة، اليوم الخميس، أنها لن تستأنف البث بسبب ما وصفته بـ"القرار الاعتباطي" من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بإيقاف عملها.

وأضافت قناة نسمة في بيان لها على صفحتها بـ "فيسبوك"، أن قوات الأمن اقتحمت مقراتها صباح اليوم في مدينة رادس، وهي ضاحية جنوبي العاصمة، تنفيذا لقرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وقطعت بثها.

وقالت إن "كل موظفي القناة محاصرون من قبل قوات الأمن ويعيشون لحظات صعبة".

وصرحت القناة أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تستمد شرعيتها من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

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بينما لم يصدر عن الداخلية التونسية أو الهيئة المذكورة تعقيب فوري على ما ذكرته القناة.

وقالت القناة إنها معروفة مواقفها التي تدعو إلى الحرية السياسية والاجتماعية على شتى أنواعها، وأنها لا تتملق للنظام ولا تتعاون معه، وترافق تغطية الاحتجاجات العمالية بشكل دائم، وهو ما جاء في فيديو على "فيسبوك"، وعزت إغلاق القناة لهذه الأسباب بتعزيزات أمنية ضخمة:

وقالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وفي بيان لها في كانون الثاني/ يناير الماضي إن قناة نسمة تعد في وضعية بث خارج إطار القانون، وقد تم اتخاذ قرار بتاريخ 13 تموز/ يوليو 2018 بايقاف إجراءات تسوية وضعيتها لعدم التزامها بالقيام بالإجراءات المستوجبة قانونا.

علاوة على ارتكابها "خروقات جسيمة" وإصرارها على "عدم الامتثال والالتزام بالقرارات الصادرة بشأنها"، وفق البيان نفسه، دون أن توضح الهيئة نوعية هذه الإجراءات.