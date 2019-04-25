انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تنتقد مشاريع مشوهة تنتقص حقوق الفلسطينيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 05:56 مساءً - دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى وضع حد للتصرفات "الآثمة وغير القانونية" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.

وقال وزير خارجية قطر، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": إن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، كان آخرها اليوم، يعتبر خرقاً واضحاً للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة وغير القانونية تجاه الأقصى".

وتابع: "من الغريب أننا ما زلنا نسمع أصواتاً هنا وهناك تُصِـرُّ على الاعتقاد أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من دون أن ينال الفلسطينيون حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة".

وكانت السعودية والإمارات ومصر اعترضت، مطلع الشهر الحالي، على بند "عدم التطبيع مع إسرائيل" في مسودة البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الأردن.

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ورفض رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني، المهندس عاطف الطراونة، مطلب السعودية والإمارات ومصر، وتمسك ببند رفض التطبيع مع إسرائيل، والذي تم التصويت عليه لاحقاً بذات الاتجاه الرافض للتطبيع.

كما أن الدول الثلاث تواجه اتهامات بمساعدة واشنطن على إقرار "صفقة القرن"، التي تحاول إنهاء القضية الفلسطينية والإقرار بإسرائيلية القدس المحتلة.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، لليوم الرابع توالياً، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح اليوم، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب: إن "519 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم".

وكان أكثر من 1500 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى، منذ يوم الاثنين الماضي، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، ضمن احتفالاتهم بما يسمى "عيد الفصح".