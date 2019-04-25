انت الان تتابع تفاصيل خبر تفجيرات سريلانكا تطيح بوزير الدفاع والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 05:56 مساءً - استقال وزير الدفاع السريلانكي، روان فيجواردينا، اليوم الخميس، من منصبه على خلفية التفجيرات الأخيرة التي ضربت البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وشهدت سريلانكا، الأيام الماضية، تفجيرات دامية ضربت عدداً من الكنائس والفنادق موقِعة نحو 390 قتيلاً و500 جريح، وهي أكبر حصيلة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2009.

والثلاثاء الماضي، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيرات الأحد الماضي، التي استهدفت 8 كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".