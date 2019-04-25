انت الان تتابع تفاصيل خبر التحالف بقيادة أمريكا قتل 1600 مدني في الرقة السورية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 05:56 مساءً - قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومجموعة "إيروورز" لمراقبة الهجمات الجوية، اليوم الخميس، إن الهجوم الذي دعمته الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة من معقله في مدينة الرقة السورية، عام 2017، تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني.

وذكرت أمنستي و"إيروورز"، وهي منظمة مقرها لندن تأسست عام 2014 لمراقبة تأثير الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على تنظيم الدولة، أنهما أجرتا أبحاثاً لمدة 18 شهراً بشأن القتلى المدنيين، منها شهران على الأرض في الرقة.

وأضافت المنظمتان: "ما خلصنا إليه بعد كل ذلك هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة، وهو رقم أعلى عشر مرات من الذي أقر به التحالف".

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وأوضحتا أن الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح "إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني"، ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى "تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وقالت مستشارة الاستجابة للأزمات لدى المنظمة، دوناتيلا روفيرا: إن "الكثير من القصف الجوي لم يكن دقيقاً، وعشرات الآلاف من الضربات المدفعية كانت عشوائية على مدينة الرقة".

وتطالب كلتا المنظمتين التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، بالتوقف عن إنكار نتائج هجومه على الرقة؛ من حيث العدد الكبير للضحايا في صفوف المدنيين من ناحية، ومن حيث حجم الدمار الهائل من ناحية أخرى.

وسبق أن قال التحالف إنه يتوخى الحذر الشديد لتفادي سقوط قتلى أو مصابين في صفوف المدنيين، وإنه يحقق في اتهامات له بفعل ذلك.