التحالف الدولي يعلن مقتل 1291 مدنياً خلال محاربة "داعش" في العراق وسوريا

الخليج 365/ بغدادأعلن التحالف الدولي، الخميس، عن مقتل 1291 مدنياً منذ آب عام 2014، خلال عملية محاربة "داعش" في العراق وسوريا.

جاء في بيان التحالف، بحسب "سبوتنيك" الروسية، "نفذ التحالف 34464 ضربة، في الفترة بين آب 2014، وحتى نهاية آذار 2019. وفي هذه الفترة ووفقا للمعطيات المتوفرة القادمة من تقييمات المجموعة العملياتية الموحدة المشتركة، فإن ما لا يقل عن 1291 مدنياً قتلوا جراء الضربات منذ بداية عملية "العزم الصلب في العراق وسوريا".



يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في 19 كانون الأول الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بعد اعلان هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.