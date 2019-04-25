دعت الحكومة السريلانكية، الخميس، كافة المساجد في البلاد الى عدم إقامة صلاة الجمعة غدأً، لاسباب امنية.
وذكرت "سكاي نيوز" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "الحكومة السريلانكية دعت، عصر اليوم، كافة المساجد في البلاد الى عدم إقامة صلاة الجمعة غداً"، مبينة أن "هذا القرار جاء لاسباب امنية".
وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السريلانكية تدعو كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.