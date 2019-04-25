الحكومة السريلانكية تدعو كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غداً

الخليج 365/ بغداددعت الحكومة السريلانكية، الخميس، كافة المساجد في البلاد الى عدم إقامة صلاة الجمعة غدأً، لاسباب امنية.

وذكرت "سكاي نيوز" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "الحكومة السريلانكية دعت، عصر اليوم، كافة المساجد في البلاد الى عدم إقامة صلاة الجمعة غداً"، مبينة أن "هذا القرار جاء لاسباب امنية".

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، وأدت إلى مقتل أكثر من 310 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.