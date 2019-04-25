طهران تعلن تأييدها لانضمام العراق ولبنان لمباحثات أستانا بشأن سوريا

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزراة الخارجية الايرانية، الخميس، عن تأييدها لأنضمام العراق ولبنان لمباحثات أستانا الخاص بسوريا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في خبر عاجل تابعته الخليج 365 ان "وزارة الخارجية الايرانية اعلنت، اليوم، عن تأيدها لانضمام العراق ولبنان لمباحثات أستانا الخاص بسورية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال، يوم الاربعاء 10 نيسان 2019، بإن خمس دول جديدة قد تنضم لمحادثات "أستانا" المتعلقة بالتسوية في سوريا من بينها العراق ولبنان والمانيا والصين والاردن.



يذكر بأن وزارة الخارجية الكازاخستانية أعلنت، في وقت سابق، بأن الجولة المقبلة من محادثات "أستانا"التي تخص الاوضاع التي تمر بها سوريا من المقرر عقدها يومي 25 و26 نيسان الجاري في عاصمتها نور السلطان.