مصادر: الهند حذرت سريلانكا مسبقا من احتمال وقوع هجمات

كشفت مصادر مطلعة، الخميس، عن تلقي سريلانكا تحذيرا هنديا عن احتمال وقوع هجمات انتحارية مرتبطة بـتهديدات داعشية قبل أسابيع من اعتداءات عيد الفصح، والتي حصلت عليها نيودلهي من مشتبه به قيد التوقيف لديها.

ويدور جدل حول عدم تحرك كولومبو في مرحلة قبل الاعتداءات التي أودت بـ359 شخصاً وأدت إلى إصابة 500، رغم تلقيها معلومات حساسة مسبقة.





وأفادت الشرطة السريلانكية، اليوم، بسماع صوت انفجار من أرض شاغرة خلف محكمة الصلح في بلدة بوجودا على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو.

وطلبت السلطات من العاملين بالبنك المركزي بالبقاء في مقرهم بالعاصمة كولومبو، وسط تحذيرات أمنية من احتمال وقوع انفجار بالقرب منه.

كما أغلقت جميع الكنائس في البلاد أبوابها، وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات.

وأصدر قائد الشرطة في سريلانكا مذكرة تحذيرية في 11 أبريل/نيسان، لكنها لم ترفع إلى رئيس الوزراء ووزراء آخرين معنيين.

وبعثت الهند تحذيرات عديدة إلى سريلانكا قبل أسبوعين على الأقل من هجمات عيد الفصح، التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق، بحسب المصادر.

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واعتمدت نيودلهي بتحذيراتها على عناصر، ضمنها فيديوهات، ضبطتها أثناء عمليات دهم عام 2018، أوقف خلالها 7 رجال في مدينة كويمباتور في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد، وفق وسائل الإعلام الهندية.

ويشتبه بأن الرجال السبعة الموقوفين على صلة بتنظيم داعش الإرهابي على صلة بتنظيم آخر، تبنى اعتداءات سريلانكا.





وأكدت المصادر، التي رفضت كشف هويتها لحساسية الملف، أن "الفيديوهات تظهر زعيماً متطرفاً في سريلانكا يطلق تهديدات تشير إلى أن الهجمات الانتحارية محتملة".



ولم يحدد المصدر، الشخص المذكور، غير أن وسائل إعلام هندية عديدة أفادت بأن من يظهر في الفيديوهات هو زهران هاشم، زعيم الحركة السريلانكية المسماة جماعة التوحيد الوطنية.

وحمّلت كولومبو جماعة التوحيد الوطنية مسؤولية اعتداءات الأحد، وبدا زهران هاشم في منتصف الفيديو الذي نشره داعش لدى تبنيه الاعتداءات.

وأكد المصدر أن "الهند كانت قلقة جداً لأنه كان من المحتمل وقوع اعتداء ضد سفارتها في كولومبو وكذلك ضد كنائس".

وحسب الإعلام الهندي، فإن أول تحذير أرسلته الهند إلى كولومبو يعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.