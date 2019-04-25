انت الان تتابع سريلانكا تحظر تحليق الطائرات بدون طيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفجير سريلانكا

حظرت سريلانكا، تحليق الطائرات بدون طيار في إطار مساعيها لمنع وقوع مزيد من التفجيرات، وذلك بعد 4 أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا في العاصمة كولومبو ومحيطها. وقالت هيئة الطيران المدني السريلانكية، في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تتخذ هذا الإجراء بالنظر إلى الوضع الأمني الحالي في البلاد. وقالت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، إن السلطات في سريلانكا طلبت من العاملين في البنك المركزي البقاء في مقر عملهم، لاحتمال وقوع انفجار بالقرب منه بعد الاشتباه في وجود سيارة مفخخة.

يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها الأحد الماضي، فيما طالب الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن في الاستجابة للتحذيرات التي سبقت سلسلة التفجيرات.وقررت