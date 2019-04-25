انت الان تتابع سريلانكا تحظر تحليق الطائرات بدون طيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تفجير سريلانكا
حظرت سريلانكا، تحليق الطائرات بدون طيار في إطار مساعيها لمنع وقوع مزيد من التفجيرات، وذلك بعد 4 أيام من سلسلة هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا في العاصمة كولومبو ومحيطها. وقالت هيئة الطيران المدني السريلانكية، في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إنها تتخذ هذا الإجراء بالنظر إلى الوضع الأمني الحالي في البلاد. وقالت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، إن السلطات في سريلانكا طلبت من العاملين في البنك المركزي البقاء في مقر عملهم، لاحتمال وقوع انفجار بالقرب منه بعد الاشتباه في وجود سيارة مفخخة.
يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها الأحد الماضي، فيما طالب الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن في الاستجابة للتحذيرات التي سبقت سلسلة التفجيرات.وقررت
يذكر أن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن سلسلة من التفجيرات التي ضربت 3 فنادق وعدة كنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها الأحد الماضي، فيما طالب الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، وزير الدفاع ورئيس الشرطة الوطنية بتقديم استقالتهما بعدما فشلت قوات الأمن في الاستجابة للتحذيرات التي سبقت سلسلة التفجيرات.
وقررت السلطات في سريلانكا، اليوم، إعادة فتح الطريق الرئيسي لمطار العاصمة السريلانكية كولومبو بعد التأكد من سلامة المكان، عقب الاشتباه في وجود سيارة مفخخة. وكانت الشرطة في سريلانكا قد أغلقت، في وقت سابق اليوم، الطريق الرئيسي لمطار العاصمة كولومبو بعد الاشتباه في وجود سيارة مفخخة في ساحة انتظار قريبة منه. (التفاصيل)
اقرأ أيضا|
هل يتعرض مسلمو سريلانكا للعنف بعد هجمات «الفصح»؟
وزير سريلانكي: «هجمات القيامة» خُطط لها 7 سنوات
كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا تحظر تحليق الطائرات بدون طيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.