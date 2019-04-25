«ساعتان ما قبل الكارثة».. سريلانكا بمرمى الاتهامات

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لا تزال الأنباء القادمة من سريلانكا تفيد بأن مسؤولي الاستخبارات في البلد الآسيوي، تلقوا تحذيرات قبل وقوع التفجيرات الانتحارية في عيد القيامة، الأحد، مما يعزز اتهامات التقصير الأمني، بحسب "سكاي نيوز عربية". ومن بين التحذيرات التي وصلت كولومبو، اتصال من الاستخبارات الهندية قبل ساعتين من أول هجوم، بينما لم تبرر الحكومة السريلانكية سبب تقاعدها عن التعامل مع الخطر القادم. وتتواصل هذه الأنباء بينما قال الرئيس مايثريبالا سيريسينا إنه سيغير قيادات القوات المسلحة، بعد فشلهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعلومات المخابراتية.

وأضاف سيريسينا في كلمة: "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع المقبلة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة".وقالت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن مسؤولي المخابرات السريلانكية وصلتهم إخبارية بأن متشددين يوشكون على شن هجمات، وذلك قبل ساعات من التفجيرات الانتحارية التي أسفرت عن

وأضاف سيريسينا في كلمة: "سأعيد هيكلة قوات الشرطة والأمن بشكل كامل في الأسابيع المقبلة. أتوقع تغيير قادة المؤسسات الدفاعية خلال 24 ساعة". Advertisements وقالت 3 مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن مسؤولي المخابرات السريلانكية وصلتهم إخبارية بأن متشددين يوشكون على شن هجمات، وذلك قبل ساعات من التفجيرات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل 360 شخصا على الأقل وإصابة نحو 500. وأكدت المصادر، أن الهند كانت قد حذرت مسؤولي الاستخبارات في سريلانكا من هجمات وشيكة، قبل ساعات من وقوعها. وقال مصدر حكومي هندي إن ضباط مخابرات اتصلوا بنظرائهم السريلانكيين "قبل ساعتين" من أول هجوم للتحذير من تهديد محدد لكنائس.

كما صرح مصدر دفاعي سريلانكي بأن تحذيرا وصل "قبل ساعات" من أول هجوم، كما قال مصدر آخر إن الهنود أرسلوا تحذيرا أيضا مساء السبت.

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