انت الان تتابع ترامب ردا على إعلان بايدن الترشح للرئاسة: "مرحبا بك في السباق جو النائم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لم يمر إعلان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ترشحه للرئاسة مرور الكرام على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي حذر السياسي المخضرم من أن المنافسة التمهيدية داخل حزبه الديمقراطي "سوف تكون بغيضة" .

وكتب ترامب على تويتر اليوم الخميس: "مرحبا بك في السباق جو النائم" . وعادة ما يطلق الجمهوري ترامب على خصومه ألقابا غير مستحبة.

وقال ترامب: "آمل فقط أن يكون لديك الذكاء ، الذي طالما كان محل شك ، لشن حملة أولية ناجحة. هذه الحملة ستكون بغيضة ، حيث سوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمختلة. ولكن إذا نجحت (في الانتخابات التمهيدية الحزبية) ، فسوف أراك عند بوابة البداية!".

كان بايدن قد أعلن عبر تويتر اليوم الخميس عن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة عام 2020 .

وقال بايدن: "القيم الجوهرية لهذه الأمة ... وضعنا في العالم ... ديمقراطيتنا الشديدة ... كل شيء صنع أمريكا - أمريكا على المحك. لهذا السبب أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة". ونشر مقطع فيديو يعلن فيه الديمقراطي المخضرم ترشحه أمام الناخبين الأمريكيين.

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وانتقدت رسالة بايدن موقف الرئيس الحالي دونالد ترامب إزاء تفوق البيض ، مستشهدا برده المثير للجدل على مسيرة "توحيد اليمين" عام 2017 والاحتجاجات المضادة في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا ، عندما قال ترامب إن هناك "أشخاصا جيدين للغاية في كلا الجانبين".

ويقول بايدن: "نحن في معركة من أجل روح هذه الأمة" ، مشيرا إلى فترة الرئاسة الأولى لليميني الشعبوي ترامب بأنها "فترة بغيضة".

وقال: "إذا منحنا ترامب ثماني سنوات في البيت الأبيض ، فسوف يغير طابع هذه الأمة للأبد وجوهريا ... ولا يمكنني الوقوف ورؤية هذا وهو يحدث".

وتتميز مسيرة بايدن 75/ عاما/ السياسية بأنه قضى أكثر من 30 عاما عضوا في مجلس الشيوخ عن ديلاوير وقيادته للعلاقات الخارجية وما بناه من علاقات عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.