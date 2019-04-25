متحدث المجلس العسكري في السودان: سنحتفظ بالسلطة السيادية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان شمس الدين الكباشي، اليوم الخميس، إن المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.

وقال: “يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل”.