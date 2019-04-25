الان تتابع الحكومة السريلانكية تدعو كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدا لأسباب أمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

دعت الحكومة السريلانكية، كل المساجد في البلاد، إلى عدم إقامة صلاة الجمعة، غدا، لأسباب أمنية.

من جهة أخرى، حذّرت نيودلهي، سريلانكا، من احتمال وقوع هجمات انتحارية قبل أسابيع من اعتداءات عيد الفصح، على أساس “تهديدات” مرتبطة بتنظيم داعش حصلت عليها من مشتبه بهم قيد التوقيف لديها، وفق ما أفاد الخميس، مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

ويدور جدل حول عدم تحرك كولومبو في مرحلة قبل الاعتداءات التي أودت ب 359 شخصًا وأدت إلى إصابة 500، رغم تلقيها معلومات حساسة مسبقة.

وأصدر قائد الشرطة في سريلانكا، مذكرة تحذيرية في 11 أبريل لكنها لم ترفع إلى رئيس الوزراء ووزراء آخرين معنيين.

وبعثت الهند، تحذيرات عديدة إلى سريلانكا، قبل أسبوعين على الأقل من هجمات عيد الفصح التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاث فنادق، بحسب المصدر.

Advertisements

واعتمدت نيودلهي، بتحذيراتها على عناصر، ضمنها فيديوهات، ضبطتها أثناء عمليات دهم عام 2018، أوقف خلالها 7 رجال في مدينة كويمباتور في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد، وفق وسائل الإعلام الهندية.

ويشتبه بأن الرجال السبعة الموقوفين على صلة بداعش الذي تبنى اعتداءات سريلانكا.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الملف أن الفيديوهات تظهر زعيمًا متطرفًا في سريلانكا يطلق تهديدات تشير إلى أن الهجمات الانتحارية محتملة.

ولم يحدد المصدر الشخص المذكور، لكن وسائل إعلام هندية عديدة أفادت أن من يظهر في الفيديوهات هو زهران هاشم، زعيم الحركة السريلانكية المتطرفة المسماة جماعة التوحيد في سريلانكا وجنوب الهند.

وحمّلت كولومبو، جماعة التوحيد مسؤولية اعتداءات الأحد.

وأكد المصدر، أن الهند كانت قلقة جدًا لأنه كان من المحتمل وقوع اعتداء ضد سفارتها في كولومبو وكذلك ضد كنائس.

وبحسب الإعلام الهندي، فإن أول تحذير أرسلته الهند إلى كولومبو يعود إلى ديسمبر الماضي.