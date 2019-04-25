الان تتابع ترامب يرد على إعلان بايدن الترشح للرئاسة: “مرحبا بك في السباق جو النائم” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
لم يمر إعلان نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ترشحه للرئاسة مرور الكرام على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر السياسي من أن المنافسة التمهيدية داخل حزبه الديمقراطي “سوف تكون بغيضة”.
وكتب ترامب على “تويتر”، اليوم الخميس: “مرحبا بك في السباق جو النائم”.
وعادة ما يطلق الجمهوري ترامب على خصومه ألقابا غير مستحبة.
وقال ترامب: “آمل فقط أن يكون لديك الذكاء، الذي طالما كان محل شك، لشن حملة أولية ناجحة، هذه الحملة ستكون بغيضة، حيث سوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة والمختلة، ولكن إذا نجحت في الانتخابات التمهيدية الحزبية، فسوف أراك عند بوابة البداية!”.
كان “بايدن”، أعلن عبر “تويتر”، اليوم الخميس، عن ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقررة عام 2020.
وقال بايدن: “القيم الجوهرية لهذه الأمة.. وضعنا في العالم ديمقراطيتنا الشديدة.. كل شيء صنع أمريكا- أمريكا على المحك. لهذا السبب أعلن اليوم ترشحي لرئاسة الولايات المتحدة”.
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