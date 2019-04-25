ترامب يغرد ترحيباً بمنافسه في إنتخابات الرئاسة : أهلاً بالنعسان

غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرحباً بنائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، جو بايدن الذي أعلن رسمياً دخوله سباق الرئاسة لعام 2020، في مقطع مصور نُشر صباح اليوم .
وكتب ترامب في حسابه بتويتر، "أهلا بالنعسان جو، آمل فقط أن يكون لديك الذكاء لفترة طويلة، لشن حملة ناجحة، سيكون الأمر سيئًا وسوف تتعامل مع أشخاص لديهم بالفعل بعض الأفكار المريضة، ولكن إذا قمت بذلك، سأراك عند بوابة البداية!".
وخدم بايدن 36 عاما في مجلس الشيوخ ممثلا لولاية ديلاوير وثمانية أعوام في منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وببلوغه السادسة والسبعين سيصبح بايدن ثاني أكبر مرشح في انتخابات الحزب الديمقراطي بعد السيناتور بيرني ساندرز (77 عاما).
كان بايدن قد أرجأ قراره بسبب مزاعم ظهرت في الآونة الأخيرة لامرأتين قالتا إنهما شعرتا بالضيق مما فعله بايدن معهما في وقت سابق أثناء مناسبات عامة.
ورد بايدن على المزاعم في وقت سابق هذا الشهر بقوله إنه يعتقد أنه لم يتصرف بشكل غير ملائم مطلقا طوال سنواته في الحياة العامة.
ورجح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أنه سينافس بشكل رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، كلا من السيناتور بيرني ساندرز، ونائب الرئيس السابق جو بايدن.
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