الرئيس العراقي يبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس الوزراء اليوم في قصر السلام ببغداد، وجرى -خلال اللقاء- بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والتحديات الراهنة على الساحة العراقية، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشعب العراقي وبما يحقق طموحاته في العيش الكريم.
وأضافت أن الاجتماع تناول مناقشة الأوضاع والمستجدات السياسية على الصعيدين العربي والإقليمي، كما تم استعراض زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا، وما تمخضت عنه من نتائج مثمرة.
ويُشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي أجرى زيارة إلى السعودية الأسبوع الماضي، استمرت يومين، على رأس وفد كبير.
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