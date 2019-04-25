رسمياً.. بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2020؛ لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وقال بايدن- في تغريدة، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية: "إن قيم هذه الأمة.. ومركزنا في العالم وديمقراطيتنا.. وكل ما جعل من أمريكا معرضًا للخطر، ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وأضاف في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "نخوض معركة في سبيل روح هذه الأمة"، داعيًا الناخبين لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من الفوز بولاية ثانية.

يشار إلى أن بايدن (76 عامًا)، قد انضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الديمقراطيين الطامحين للفوز بترشيح الحزب لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020.

