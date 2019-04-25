محمد بن راشد أعلن اليوم عن مزيد من التفاصيل، حيث قال: "كلفنا اليوم ٤ وزراء فى حكومة الامارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة .. يتقدمهم أخى الشيخ سيف بن زايد .. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبى وعهود الرومى، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا .. أسلوب غير تقليدى فى العمل الحكومى لتحقيق أهداف غير تقليدية"
وتمثل وزارة اللامستحيل، الجيل القادم من الممارسات الحكومية، وتعمل على ملفات وطنية إماراتية مهمة تتطلب معالجات سريعة وجريئة وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان بن راشد إطلاقها.. تعرف على تشكيل "وزارة اللامستحيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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