البحرين وأمريكا تبحثان سبل تطوير التعاون العسكري

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، اليوم الخميس، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجديد كينيث ماكينزي والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.

ورحب آل خليفة -خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجديد، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

