إنطلاق المشاروات السياسية الإماراتية الجورجية الأولى بأبوظبي

انطلقت اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، أعمال لجنة المشاورات السياسية الأولى الإماراتية - الجورجية.

وذكرت وكالة وام، أن الجانب الإماراتي ترأسه مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، خليفة شاهين المرر، في حين ترأس الجانب الجورجي أليكساندر خفتيسياشفيلي نائب وزير خارجية جورجيا .

جرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها .. وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التعاون السياسي والاقتصادي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق على صعيد العلاقات الثنائية والتعاون في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي ويخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.