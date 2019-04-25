الأمم المتحدة: 12 مليون سورى يعتمدون على المساعدات الإنسانية

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، اليوم الخميس، إن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن هناك 12 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وأضافت مولر -خلال إحاطة قدمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في سوريا- أن تصاعد الأعمال القتالية في إدلب منذ فبراير الماضي تسبب في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية، حيث قُتل أكثر من 200 مدني نتيجة لزيادة الاشتباكات العسكرية والهجمات، فيما أُصيب الكثيرون بجروح، إضافة إلى نزوح أكثر من 120 ألف شخص إلى المناطق القريبة من الحدود التركية.



وتابعت مولر -وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن البنى التحتية المدنية وخاصة المدارس والمستشفيات لا تزال تتعرض للقصف، حيث شهد شهرا فبراير ومارس 11 هجوما على المدارس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال.

ونبّهت إلى أنه يوجد في شمال غرب سوريا نحو 2.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، بما في ذلك أكثر من مليون طفل، منهم 1.7 مليون شخص من النازحين داخليا.

وفيما يتعلق بالوضع في مخيم الهول بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، قالت المسؤولة الدولية إنه لا يزال هناك عشرات الآلاف من المدنيين في المخيم، 92% منهم من النساء والأطفال يتعرضون للعنف من تنظيم "داعش".