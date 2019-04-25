بن راشد: كلفنا 4 وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه جرى اليوم تكليف 4 وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل.
وأضاف بن راشد في تغريدة لـ"صحيفة الرؤية" رصدها 'الخليج 365'، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة .. يتقدمهم أخي الشيخ سيف بن زايد .. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبي وعهود الرومي.
وتابع بن زايد، سيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا .. أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية.
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