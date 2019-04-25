روسيا تكشف تحضيرات أمريكية لعملية عسكرية ضد فنزويلا

أعلن رئيس الاستخبارات الروسية سيرجي ناريشكين، أن روسيا رصدت مؤشرات للتحضير لعملية عسكرية أمريكية ضد فنزويلا.
ونسبت وكالة (سبوتنيك) الروسية إلى ناريشكين قوله - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن روسيا ترى ما يشير إلى إعداد الولايات المتحدة الأمريكية لعملية عسكرية ضد فنزويلا، مضيفا أن هناك مؤشرات على ذلك، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تأييدها لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد ، بينما أعلنت روسيا تأييدها للرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو.
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